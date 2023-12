Mercato : Jesse Lingard proposé en Ligue 1 !

Ce samedi, nous vous proposions une vidéo sur les joueurs portés disparus en 2023. Dans ce top 10 figurait en bonne position un certain Jesse Lingard. Le milieu offensif anglais aussi talentueux qu’imprévisible, qui a fêté il y a une dizaine de jours ses 31 ans, n’a plus disputé le moindre match depuis le 16 avril dernier. C’était avec Nottingham Forest face à… Manchester United son club formateur et le club avec lequel il sera lié quoiqu’il arrive à vie. Ce pur produit de la formation "made in MU", qui totalise 32 sélections en Équipe d’Angleterre (6 buts) et une 1/2 finale de Coupe du Monde 2018 perdue face à la Croatie où il était titulaire indiscutable, est aujourd’hui sans club.

Une situation ubuesque, presque inévitable depuis une lente dégringolade initiée en 2019, devenue monnaie courante dans le football moderne et une tendance dont Hatem Ben Arfa a été l’un des précurseurs. C’est sans doute durant l’été 2021 que la carrière de l’ancien crack de Manchester United, très apprécié par les fans de MU, bascule. Alors qu’il effectue six mois impressionnants en prêt à West Ham (9 buts en 16 matches), Lingard retourne à MU redevient remplaçant dans une équipe moribonde et fini par atterrir à Nottingham Forest où il ne signe qu’un an, convaincu qu’il va retrouver ses sensations de West Ham pour rebondir et ainsi s’engager dans un club plus huppé. Rien ne se passe comme prévu malgré un début de saison avec le statut de titulaire. Il bascule peu à peu sur le banc de touche avant de totalement disparaître des radars ce fameux 16 avril, date de son dernier match pro.

Un bref passage à Al-Ettifaq où il ne peut pas signer

Libre le 1er juillet, Lingard est annoncé sur le retour à West Ham, dispose de plusieurs offres qui ne trouvent pas grâce à ses yeux. En septembre, il rejoint le club saoudien d’Al-Ettifaq pour un mois. Au sein du club saoudien de Pro League dont Steven Gerrard est le manager, il s’entraîne et côtoie des noms bien connus du football européen tels que Jordan Henderson, Moussa Dembele ou encore Georginio Wijnaldum. Et si tout se passe pour le mieux pour lui et qu’il marque même un but en amical face à Al-Khaldiya (2-2), l’ancien de MU ne peut s’engager, car le club saoudien dispose d’une dizaine de joueurs étrangers.

Une situation prévisible, mais frustrante pour un joueur à la motivation intacte et qui n’a qu’une envie, celle de retrouver les terrains. Et le joueur ne lâche rien. À l’instar d’un HBA ou d’un joueur libre de tout contrat, Jesse Lingard s’entraîne sans relâche et partage son quotidien avec ses 9,4 millions d’abonnés sur Instagram via des vidéos et des photos avec des petits messages tels que "maintien", "progression", "positif", "motivation" et quelques mots clés bien sentis. S’il n’a pas d’agent attitré, ils sont nombreux à vouloir lui trouver une nouvelle opportunité cet hiver.

Le LOSC et deux clubs de Ligue 1 sondés

Si la MLS semble être la destination la plus plausible, l’Arabie saoudite où la Ligue 1 sont des pistes envisagées. Selon nos informations, le milieu offensif de 31 ans, dont les émoluments ont été sacrément revus à la baisse (de l’ordre de 250 000 € mensuels) a été proposé à trois clubs du haut de tableau de Ligue 1, dont le LOSC. Seul problème et il est de taille, le Brexit. Désormais les ressortissants anglais sont considérés comme extracommunautaires, ce qui complique forcément la donne pour les clubs français qui affichent déjà quasiment tous complet, c’est d’ailleurs le cas du club nordiste. La possibilité de voir Jesse Lingard en Ligue 1, comme avant lui un certain Joe Cole qui avait évolué avec succès au LOSC, paraît donc compromise. Après dans le football… tout est possible.