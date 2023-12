Ces 10 joueurs qui ont disparu en 2023

Les années passent, le football continue, certains joueurs performent indéfiniment quand d’autres… DISPARAISSENT. Et par disparition, on ne parle pas ici de quitter la Liga ou la Ligue 1 comme Karim Benzema et Leo Messi puisque, désormais, la Saudi Pro League comme la MLS a son diffuseur attitré. Non, ici, regardons le cas de joueurs ayant disparus sportivement et médiatiquement.

La suite après cette publicité

N°1 - Hugo Lloris

À lire

Suivez la rencontre Liverpool-Arsenal en direct commenté

Il y a 1 an, Hugo Lloris était capitaine de l’équipe de France, finaliste de la Coupe du monde au Qatar. Il y a encore 8 mois, il était le capitaine et le titulaire indiscutable de Tottenham en Premier League… Le premier nom qu’écrivait le coach des Spurs chaque week-end ! Sauf que depuis août 2023, le manager londonien a changé de stylo… Tottenham a souhaité créer un renouveau avec l’arrivée du nouvel entraîneur Ange Postecoglou.

La suite après cette publicité

Les Spurs ont ainsi fait venir Guglielmo Vicario, 10 ans plus jeune que Lloris. Et l’Italien donne satisfaction, notamment dans les sorties aériennes ou au sol, pas forcément le plus gros point fort d’Hugo… Le Français a tenté de trouver une porte de sortie car il était au courant que Tottenham voyait l’avenir sans lui mais il n’a pas trouvé le bon challenge ! Du coup, Lloris n’a pas disputé la moindre rencontre professionnelle depuis le 23 avril 2023, pour cause de blessure en fin de saison dernière.

N°2 - Jadon Sancho

Depuis son arrivée à Manchester United en 2021 pour 85 millions d’euros, Sancho a eu peu d’occasions de se réjouir. En 2023, son rêve mancunien est même devenu un cauchemar. Car avec le coach actuel Erik Ten Hag on a atteint un point de non retour cet été. Le Néerlandais l’a dégagé de son groupe, tout simplement. Il a d’abord justifié son statut de remplaçant en début de saison 2023-2024 pour manque d’implication à l’entraînement.

Chose que l’Anglais a voulu démentir sur les réseaux en prétextant être "un bouc émissaire". United et Ten Hag ont pris la décision de se débarrasser de Sancho jusqu’à le priver de… cantine ! Fini le steak frites du mercredi. Il est aussi interdit de vestiaire, d’entraînement et banni du groupe WhatsApp de l’équipe pro. Sancho avait pris ses distances avec le football à cause d’une dépression survenue juste après son pénalty manqué à l’Euro, en 2021 ; cette année c’est le football qui l’a mis à distance…

La suite après cette publicité

N°3 - David de Gea

L’Espagnol arrivait en fin de contrat à Manchester United en juin 2023. Ainsi toute la saison dernière, il a été question de savoir s’il allait rester ou non. Les discussions ont traîné notamment car le coach, Erik Ten Hag, n’était pas contre la signature d’un nouveau gardien de but. Un homme capable de participer au jeu, à la relance et donc un peu plus fort avec ses pieds que De Gea. L’ancien de l’Atlético de Madrid n’a finalement pas prolongé et pour l’instant, il n’a toujours pas retrouvé de club !

La suite après cette publicité

Du coup, on l’a perdu de vue depuis le 3 juin 2023, date à laquelle il a perdu la finale de la FA Cup contre Manchester City. Triste fin pour un gardien qui a joué là-bas 12 ans, 545 matchs pour 190 clean-sheet. En revanche, même si André Onana, son remplaçant, n’est pas venu jouer gratuitement, United a fait un coup financier en se séparant d’un gros salaire. Car l’Espagnol touchait près de 440.000€ par semaine du côté d’Old Trafford !

N°4 - Dele Alli

Dele Alli a attaqué la saison 2022-2023 dans la peau d’un titulaire à Besiktas ! Sauf qu’en mars 2023, l’Anglais a été victime d’une déchirure musculaire qui a mis fin à son aventure turque. Et depuis le 26 février, on ne l’a pas revu sur un terrain. Notamment car le joueur de 27 ans a passé 6 semaines en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie et de santé mentale… D’ailleurs à la sortie de cette cure, il s’est confié en interview à Gary Neville pour The Overlap. Entretien qui nous a permis d’en savoir plus sur son passé compliqué.«À 6 ans, j’ai été victime d’attouchements par une connaissance de ma mère qui était souvent à la maison. Ma mère était alcoolique et j’ai été envoyé en Afrique pour apprendre la discipline. J’ai été renvoyé (en Angleterre) à 7 ans, j’ai commencé à fumer, à vendre de la drogue. À 11 ans, j’ai été pendu à un pont par un homme du quartier. Et puis à 12, j’ai été adopté, c’est comme si j’avais été adopté par une famille extraordinaire».

Alli est en train de se remettre en forme, mais il n’est pas encore prêt à revenir jouer avec Everton et d’ailleurs un obstacle financier pourrait l’en empêcher ! Une clause a été négociée entre Tottenham et Everton quand Alli est arrivé en 2022. Les Toffees doivent verser 10 M€ si le joueur de 27 ans joue 20 matchs, il en est à 13. Et le fait que Everton soit en galère d’argent actuellement, avec une perte de 426 millions d’euros sur les 3 derniers exercices, change la donne… Le directeur du football du club Kevin Thelwell négocie toujours avec Tottenham mais pas facile de faire affaire avec les Spurs. Allez demander à Harry Kane…

N°5 - Jesse Lingard

Après avoir passé la saison 2021-2022 dans la peau d’un joueur de rotation à Manchester United, Lingard s’est engagé pour 1 an à Nottingham Forest. Les Reds croyaient alors signer le Lingard de West Ham, en vain. L’année 2023 est devenue une année galère, dès le 1er jour pour l’international anglais ! Le 1er janvier, il se blesse à l’ischio. Il revient mais prend place sur le banc puis y reste toute la 2e partie de saison. Il n’a donc pas prolongé cet été et s’est finalement dirigé vers l’Arabie saoudite, à Al-Ettifaq, en septembre.

Problème : il ne peut pas signer de contrat officiel ni jouer de rencontre officielle car le club a déjà trop de joueurs étrangers ! Al-Ettifaq en compte dix alors qu’on ne peut en mettre que 8 sur une feuille de match… Donc soit Al-Ettifaq vire des joueurs étrangers en janvier et il pourra signer, soit… il n’est pas près de réapparaître !

Retrouvez notre sélection complète des 10 joueurs dans la vidéo ci-dessus.