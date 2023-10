La drôle de situation de Jesse Lingard en Arabie saoudite

Une petite enclave anglaise en Arabie saoudite. Ces derniers mois, le club d’Al-Ettifaq - qui ne fait pas partie des écuries financées par le gouvernement saoudien - a notamment offert son banc de touche à Steven Gerrard, légende du foot anglais et de la Premier League. Dans le même temps, le club a enrôlé plusieurs joueurs du Royaume-Uni, comme Jordan Henderson, Demarai Gray et Jack Hendry.

Puis, le club a également fait venir Jesse Lingard, qu’on ne présente pas, et qui était libre de tout contrat. Le joueur passé par Manchester United s’entraînait avec West Ham sur le début de la saison, mais il avait claqué la porte des Hammers pour rejoindre Al-Ettifaq en septembre. Mais comme l’indique le Mirror, l’attaquant anglais a connu un premier coup dur en terres saoudiennes.

Dans le flou total

Effectivement, il a dû attendre le mois de janvier pour signer son contrat… Dans le cas où l’écurie saoudienne termine par lui en proposer un. Et pour cause, s’il a déjà débuté en match amical avec son équipe, allant même jusqu’à marquer un premier but, il ne peut pas signer de contrat officiel ni jouer en rencontre officielle pour le club, qui a déjà trop de joueurs étrangers. Al-Ettifaq en compte ainsi dix dans son effectif, alors que seuls huit peuvent être retenus pour les rencontres.

Un flou qui pourrait lui coûter cher, puisque pour l’instant, il n’a rien signé et s’il a joué en amical et s’entraîne avec Al-Ettifaq, il est tout à fait possible que la direction du club décide finalement de ne rien lui proposer. Dans le même temps, il perd donc des opportunités ailleurs, en Major League Soccer notamment où plusieurs franchises étaient intéressées l’été dernier. Des moments compliqués donc pour lui…