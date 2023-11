Everton cherche un compromis avec Tottenham pour Dele Alli

Mais que devient Dele Alli ? Victime d’une déchirure musculaire, le milieu de terrain anglais n’a plus porté les couleurs d’Everton depuis mars 2023. Une période d’indisponibilité qui s’élève maintenant à plus de six mois et au cours de laquelle il a passé six semaines en cure de désintoxication pour des problèmes de toxicomanie. Loin d’avoir retrouvé sa forme d’antan, le joueur de 27 ans a néanmoins repris l’entraînement, mais demeure à l’écart du groupe.

S’il est sur le chemin de la guérison, son cas pose problème pour les finances désastreuses des pensionnaires du Goodison Park. Après avoir quitté la banlieue londonienne pour les rives de la Mersey dans le cadre d’un transfert gratuit en 2022, une clause négociée entre les deux parties à l’époque stipule que les Toffees devront verser pas moins de 10 M€ si Dele Alli atteint la barre des 20 apparitions avec sa formation, lui qui n’en compte que 13 depuis son arrivée. Dans l’optique de profiter pleinement de son joueur une fois qu’il sera amplement rétabli, The Telegraph nous informe ce vendredi qu’Everton tente de trouver un compromis avec son ancienne formation et des discussions préliminaires auraient été amorcées par le directeur du football Kevin Thelwell pour renégocier l’accord initial. Affaire à suivre…