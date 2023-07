Batista Mendy a la cote au PSV Eindhoven

Formé à Nantes et joueur du SCO d’Angers depuis deux saisons, Batista Mendy (23 ans) s’est établi comme un bon joueur de Ligue 1. Auteur d’un premier exercice réussi avec son club, il a eu plus de mal lors de la saison 2022/2023 à l’image de ses partenaires mais a quand même su relever la tête au fil des mois pour bien terminer. Cela n’a rien changer pour autant pour Angers qui a été relégué en Ligue 2. Disposant d’une bonne expérience (71 matches de Ligue 1, 1 but et 1 offrande) ainsi qu’une belle polyvalence, puisqu’il peut jouer en défense centrale et en tant que sentinelle, Batista Mendy est potentiellement concerné par un départ cet été.

Sous contrat avec Angers jusqu’en juin 2024, le natif de Saint-Nazaire est selon nos informations, dans le viseur du PSV Eindhoven de Peter Bosz en vue de la saison prochaine. Les Boeren sont intéressés par le droitier, notamment en cas d’un départ d’Ibrahima Sangaré. Ancien de Ligue 1, le milieu ivoirien de 25 ans sort de trois saisons pleines aux Pays-Bas et il a de fortes chances d’animer le mercato cet été.

