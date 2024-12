Bundesliga : le Bayern Munich écrase Leipzig et prend le large en tête du classement

Ce vendredi soir, un choc de Bundesliga se déroulait à l’Allianz Arena. En forme cette saison en championnat après avoir perdu le trône l’an dernier, le Bayern Munich recevait le RB Leipzig. Brinquebalant et auteur d’une première partie de cuvée qui s’est détériorée au gré des semaines, Leipzig avait l’occasion de s’offrir un gros coup en cas de victoire. Finalement, ce choc a débuté sur des bases exceptionnelles. Dès la première minute, Jamal Musiala a ouvert le score après un caviar de Michael Olise (1-0, 1e). Sur l’action suivante, les visiteurs égalisaient grâce à une belle reprise de Benjamin Sesko (1-1, 2e). Après cette fureur des premières minutes, le rythme est légèrement redescendu mais le Bayern a gardé la mainmise dans le jeu. Une domination qui s’est rapidement ressentie au tableau d’affichage.

Après un joli une-deux avec Olise, Konrad Laimer a inscrit son premier but de la saison face à ses anciens coéquipiers d’une superbe frappe (2-1, 25e). Dix minutes plus tard, Joshua Kimmich permettait au club bavarois de prendre le large d’une superbe frappe (3-1, 36e). Au cours d’une seconde période également à sens unique, le Bayern Munich s’est ensuite envolé. Après avoir déposé Geertruida, Leroy Sané a inscrit le quatrième but bavarois d’une frappe rasante du gauche (4-1, 75e). Dans la foulée, Alphonso Davies a corsé l’addition en trompant Gulasci d’une tête opportune (5-1, 78e). Avec ce succès maîtrisé, le Bayern Munich a envoyé un signal au championnat d’outre-Rhin et prend une avance considérable de sept points sur son dauphin Leverkusen. Le RB Leipzig a coulé et stagne à la 4e place.