Une légende de l’AC Milan encense Marcus Rashford

Laissé de côté par Ruben Amorim à Manchester United, Macrus Rashford n’est plus en odeur de sainteté dans le nord de l’Angleterre. L’international anglais n’a plus mis les pieds sur le terrain depuis le 12 décembre dernier et une victoire à Plzen, en Europa Ligue. De quoi attiser la convoitise de beaucoup de clubs en Angleterre et à l’étranger. Positionné sur le dossier, Milan fait partie des premières destinations qui ont été évoquées pour Rashford, même si les Nerazzuris demandent un effort salarial à Manchester pour accueillir le joueur.

Ce dimanche, son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic s’est exprimé sur le sujet, ne tarissant pas de louanges sur le jeune ailier : «Rashford ? Je le connais très bien, j’ai joué avec lui pendant deux ans quand il était jeune. Il a fait de grandes choses avec Manchester United, et c’est un de leurs joueurs clés». Au moment d’évoquer la potentielle signature de la star anglaise, le conseiller du club s’est montré aguicheur, expliquant que «tout le monde veut jouer pour l’AC Milan, c’est un des plus grands clubs du monde. Je ne lui ai pas encore parlé personnellement, c’est une opération difficile, mais nous verrons bien.» Et si son ancien mentor sur le terrain faisait pencher la balance du côté milanais ?