PSG : Luis Enrique défend Milan Skriniar

De passage en conférence de presse ce jeudi avant d’affronter Montpellier, Luis Enrique a passé en revue l’actualité de l’écurie francilienne. Le technicien espagnol a notamment été questionné au sujet de Milan Skriniar, arrivé libre cet été en provenance de l’Inter Milan. Le défenseur central, qui n’a pas encore convaincu tout le monde, est toutefois très apprécié par son coach.

«Milan, plus que tous les messages qu’on peut envoyer, il faut que vous voyez les faits, il faut regarder les minutes jouées et s’il joue autant, c’est parce que c’est un joueur que j’aime énormément. Il a une grande expérience internationale, il apporte tout ce dont j’ai besoin, il arrive à lancer le jeu, à faire progresser le jeu. En plus d’être une solution pour relancer, il gagne les duels, il est solide, il est très intelligent tactiquement. C’est un leader, c’est un grand apport au club et comme tous les autres, il doit s’améliorer mais tous nous devons nous améliorer.» Skriniar appréciera ce soutien de taille.