Southampton : Ralph Hasenhüttl démis de ses fonctions

La lourde défaite contre Newcastle (1-4) ce dimanche aura été de trop pour Ralph Hasenhüttl (55 ans). L'entraîneur autrichien a été démis de ses fonctions à Southampton, qui n'a remporté que 3 rencontres de Premier League depuis le début de la saison, et ce alors qu'il était sous contrat jusqu'en 2024. Arrivé en décembre 2018, le natif de Graz aura dirigé les Saints lors de 173 rencontres, pour 60 victoires, 38 matchs nuls et 75 revers, dont un certain 9-0 à domicile face à Leicester, l'une des plus grosses gifles infligées dans l'histoire du championnat outre-Manche.

«Le club de football de Southampton confirme qu'il s'est séparé de l'entraîneur de l'équipe première Ralph Hasenhüttl. L'entraîneur adjoint de l'équipe première, Richard Kitzbichler, a également quitté le club aujourd'hui», peut-on lire dans le communiqué du SFC.