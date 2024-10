Lille - Real Madrid : le cri de guerre historique emmené par Ethan Mbappé

C’est une soirée dont on parlera encore à Lille dans 20, 30, 50 ans, et même au siècle prochain. Face au maître des lieux et champion d’Europe en titre, le Real Madrid, le LOSC a décroché l’un des succès les plus importants de son histoire (1-0), et sûrement le plus mémorable, ce soir.

Une rencontre remportée au courage, aux trippes, et qui valait bien des célébrations singulières. Dans le vestiaire du LOSC, l’ambiance était évidemment au beau fixe après le match, en atteste le cri de guerre lancé par Ethan Mbappé, blessé mais certainement ravi d’avoir battu son grand frère. Historique.