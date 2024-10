Frenkie de Jong avait dit oui au PSG

Eric Abidal a eu un rôle majeur dans la signature de Frenkie de Jong au FC Barcelone. Alors qu’en 2019, le milieu néerlandais était tout proche de signer au Paris Saint-Germain, une discussion avec l’ancien défenseur français a tout changé. Directeur sportif du FC Barcelone à l’époque, Abidal avait su trouver les mots pour convaincre celui qui évoluait à l’Ajax de rejoindre le Barça.

«Je savais qu’il avait un accord avec le Paris Saint-Germain […] Son rêve, c’était de jouer au Barça. Mais il me dit, voilà, je n’ai pas eu discussion avec l’entraîneur du Barça. Il m’a dit qu’il avait pris sa décision de venir au PSG après une discussion avec Tuchel. Je lui ai dit qu’au Barça c’est l’institution qui te signe, pas le coach», avait alors expliqué l’ancien monégasque. La suite, on la connaît, Frenkie de Jong refusera d’être envoyé à Paris et s’engagera avec le FC Barcleone pour 75 millions d’euros.