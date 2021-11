Luis Campos intéressé par l'OL

Juste avant l'Olympico et à la surprise générale, Juninho annonçait à demi-mot au micro de RMC qu'il quitterait son poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais à la fin de la saison. «J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra. [...] J’espère bien terminer la saison et, à la fin de la saison, normalement, c’est fini.» Une annonce qui avait provoqué une forte onde de choc à l'intérieur du club qui n'avait absolument pas prévu la sortie médiatique de l'ancienne légende de l'OL.

Depuis, Jean-Michel Aulas a joué les pompiers de service et a dû gérer en outre, le fameux épisode du jet de bouteille sur Dimitri Payet lors de OL-OM et des sanctions qui vont en découler. Il n'empêche que le président de l'OL et Vincent Ponsot, le directeur du football, s'activent déjà en coulisse et les noms de Florian Maurice (Rennes et ancien de l'OL) et Loïc Désiré, le responsable de la cellule de recrutement de Strasbourg, ont été évoqués. Mais un nouveau et pas des moindres vient de surgir, à savoir un certain Luis Campos. L'ancien monsieur mercato de l'AS Monaco et du LOSC, libre depuis son départ du club nordiste en 2020, n'a toujours pas repris du service. Son nom a bien évidemment été cité du côté du Real Madrid, à Tottenham ou plus récemment à Newcastle mais sans que cela aille pour l'instant plus loin. S'il profite actuellement de sa famille, regarde beaucoup de matches et entretient son réseau, son envie de reprendre un nouveau projet commence sérieusement à le démanger.

Luis Campos pas indifférent à l'OL

Selon nos informations, Luis Campos a pris quelques renseignements sur le club rhodanien et l'information a commencé à se répandre comme une trainée de poudre dans le petit monde feutré du football. Pour l'instant, aucun contact, ni prise de position, n'a été fait par celui qui est considéré comme l'un des meilleurs recruteurs du monde, auprès du club septuple champion de France. Si les supporters lyonnais auront forcément le sourire et éprouveront une certaine excitation devant cette information, il faut toutefois la prendre avec un certain recul.

Le contexte lyonnais est très particulier et peu propice à un épanouissement total d'une personne de l'envergure de Luis Campos. Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, qui gardent la mainmise sur le recrutement et le sportif, pourraient ne pas voir d'un bon œil l'arrivée de l'omnipotent Portugais qui pourrait pourtant donner un nouvel élan au club lyonnais. Beaucoup d'inconnus qui restent encore à résoudre pour savoir si un mariage Campos-OL est envisageable. Mais sur le papier, il est clair que celui ci aurait de la classe...