Amical : le groupe du PSG face au Havre

Le PSG se prépare à disputer son premier match amical cet été. Les joueurs de la capitale se déplacent au Havre ce dimanche à 19h (rencontre à suivre en live commenté sur Foot Mercato), avant de recevoir au Parc des Princes le club belge de Waasland-Beveren le 17 juillet et le Celtic Glasgow le 21. Trois grands rendez-vous attendent les troupes de Thomas Tuchel ensuite : la finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne le 24 juillet, la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon le 31 juillet et le quart de finale de Ligue des Champions contre l'Atalanta le 12 août.

Pour cette première de l'été, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 24 joueurs. L'entraîneur allemand devrait faire beaucoup tourner et même pourquoi pas aligner une équipe différente par mi-temps. On retrouve notamment les stars que sont Neymar, Mbappé, Verratti ou encore Marquinhos. Thiago Silva et Choupo-Moting, qui ne sont là que pour encore un mois et demi, sont aussi convoqués, tout comme les jeunes Kalimuendo, Mbe Soh, Pembélé et Ruiz. Kurzawa, Bernat et Diallo ne sont pas du voyage.