Athletic Bilbao-FC Barcelone : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. L’Athletic Club affronte le FC Barcelone ce mercredi à l’occasion des demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Avec les imbroglios des inscriptions de Dani Olmo et Pau Victor, les hommes d’Hans-Dieter Flick, troisièmes de la Liga, se déplacent en Arabie saoudite pour tenter de remporter un titre et ainsi bien lancer leur début d’année. Le vainqueur de cette rencontre affrontera le Real Madrid ou Majorque en finale.

Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec une attaque composée de Lewandowski en pointe et de Yamal, Pedri et Raphinha derrière lui. Koundé est titulaire en tant que latéral droit avec Cubarsi, Martinez et Baldé. Du côté des Basques, Inaki Williams anime l’attaque avec Guruzeta et Berenguer.

Les compositions officielles :

Athletic Club : Simon – Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche – Prados, Jauregizar – Williams, Unai, Berenguer – Guruzeta.

FC Barcelone : Szczesny – Koundé, Cubarsi, Martinez, Balde – Casado, Gavi – Yamal, Pedri, Raphinha – Lewandowski