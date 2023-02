BL : le Bayern chute à Gladbach, Fribourg et Leipzig recollent aux équipes de tête

Alors qu’hier, Augsbourg s’est offert Hoffenheim (1-0), la Bundesliga se poursuivait ce samedi pour le compte de la 21e journée. Après avoir battu le Paris Saint-Germain (1-0) en Ligue des Champions, le Bayern Munich revenait aux affaires civiles. Un choc contre le Borussia Mönchengladbach qui a vite tourné au vinaigre avec l’exclusion de Dayot Upamecano (8e). En infériorité numérique quasiment tout le match, le Rekordmeister a craqué dans la foulée sur une belle réalisation de Lars Stindl (13e) mais l’équipe de Julian Nagelsmann n’a pas manqué de répondre via Eric-Maxim Choupo-Moting (35e). Avec des buts de Jonas Hofmann (55e) et Marcus Thuram (84e), les Fohlen ont su reprendre l’avantage et prendre le large.

Dans les dernières secondes, Mathys Tel a sauvé l’honneur pour le Bayern (90e +3). Gladbach s’offre un succès de prestige (3-2) et remonte à la huitième place. Toujours leader, le Bayern Munich n’a qu’un point d’avance sur l’Union Berlin qui joue demain contre la lanterne rouge Schalke 04. Quatrième, Fribourg suit le rythme et revient à trois points du leader bavarois suite à une victoire 2-0 contre Bochum. L’équipe de Christian Streich devance Leipzig qui a déroulé contre Wolfsbourg. Les hommes de Marco Rose se sont imposés 3-0 sur des buts d’Emil Forsberg (14e), Konrad Laimer (85e) et Dominik Szoboszlai (90e +3). Enfin, Stuttgart s’est offert Cologne assez largement (3-0) avec notamment un but du Français Tanguy Coulibaly et sort de la zone rouge (14e).

