BL : Augsbourg s’en sort face à Hoffenhein et s’éloigne de la zone rouge

Pour le match d’ouverture de la 21e journée de Bundesliga, nous avions droit à un choc entre deux équipes de deuxième partie de tableau entre Augsbourg, 13e avec 21 points, et Hoffenheim, avec deux petits points de retard. Ce sont les locaux qui s’imposaient sur la plus petite des marges dans cette rencontre (1-0).

Après deux refusés au FCA d’Arne Engels pour une main offensive (8e) et Ermedin Demirovic pour une faute (47e), la seule réalisation de cette échéance était inscrite par Fredrik Jensen en fin de match (88e), pour son deuxième but de la saison. Augsbourg prend 5 unités d’avance sur son adversaire du soir et s’éloigne quelque peu de la zone rouge.

