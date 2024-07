Les ballons de l’Europa League et Conférence League 2024-25 dévoilés

DECATHLON / KIPSTA a dévoilé ce mardi 16 juillet les ballons officiels qui seront utilisés pour tous les matchs de l’UEFA Ligue Europa et de l’UEFA Conference League durant la saison 2024-2025.

Ils feront leur première apparition les 25 septembre et 3 octobre prochains pour le début des phases de ligue. «Le graphisme travaillé pour ces ballons reprend les couleurs des deux compétitions : le orange pour l’UEFA Europa League et le vert pour l’UEFA Conference League. Il réinterprète également les lignes d’énergie de leur logo. Tranchants pour l’un, arrondis pour l’autre. L’ADN graphique du ballon, équilibré sur toute la surface de celui-ci, aide les joueurs à la bonne compréhension du ballon et de ses mouvements dans l’espace, notamment lors des rotations en l’air ou au raz du sol», explique le communiqué de la marque française.