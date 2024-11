Real Madrid, Ballon d’Or 2024 : Florentino Perez s’attaque à l’organisation après la défaite de Vinicius Jr

Le sacre de Rodri au Ballon d’Or 2024 n’est visiblement toujours pas passé pour le Real Madrid. Il y a quelques semaines déjà, le club merengue s’était montré choqué en apprenant, quelques heures avant la cérémonie, que Vinicius Jr, pourtant favori, n’allait pas être sacré. Le club espagnol avait ainsi décidé de boycotter la cérémonie et de ne pas faire le déplacement. Les joueurs nommés dans les catégories et le président Florentino Perez avaient donc choisi de ne pas se présenter au théâtre du Châtelet.

La suite après cette publicité

Si depuis, l’eau a coulé sous les ponts et que le Brésilien a tourné la page, ce n’est pas le cas du président du Real Madrid. Ce dimanche, dans une interview accordée à la COPE, il a réglé ses comptes et s’est expliqué sur ce qu’il a estimé être un vol. «Le Ballon d’Or ? Un événement que l’UEFA a organisé pour la première fois de son histoire avec France Football. Je tiens à dire que Rodri est un grand footballeur et, comme il est de Madrid, il a notre affection. Il méritait un Ballon d’Or, mais pas cette année, plutôt l’année dernière. Cette année, c’était pour un joueur du Real Madrid. Les réclamations étaient pour Vinicius, mais ça aurait pu être pour notre capitaine, Carvajal. Ou même pour Bellingham. C’est très difficile à expliquer», a confié Florentino Perez avant de pointer du doigt les votants.

Florentino Perez tacle les journalistes

«Sans la Namibie, l’Ouganda, l’Albanie et la Finlande, Vinicius aurait gagné le Ballon d’Or. Et en plus, ces pays n’ont donné aucune voix (même pas dans le top 10) à Vinicius (rires). Pas une seule ! (rires). Le Finlandais, au moins, a démissionné. Et il a dit qu’il ne ferait plus partie du jury. Écoutez, j’apprécie ça. Il faudrait demander à l’organisation quels sont les critères. Je demanderai à France Football et à L’Équipe s’il est judicieux de s’associer dès maintenant avec l’UEFA. Le Ballon d’Or devrait être un trophée indépendant et élu par des personnalités connues», a balancé l’emblématique président madrilène.

La suite après cette publicité

Pour lui pas question non plus d’estimer que l’Euro a donné l’avantage à Rodri. Car selon lui, un autre espagnol aurait alors pu bénéficier du sacre de la Roja. «Si l’Euro a influencé les votes ? Carvajal l’a aussi gagné, c’est inexplicable. (…) Mais Vinicius est le meilleur joueur du monde. Les supporters du Real Madrid sont très fiers de toi. » Une nouvelle mise au point de la part de Florentino Perez qui confirme bien que le Real Madrid n’a pas digéré le dernier résultat et qu’il a bien eu le sentiment de se faire voler. Reste à savoir désormais si Vinicius Jr va réussir à remonter la pente pour aller l’accrocher l’année prochaine.