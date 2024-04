Arsenal insiste pour son futur milieu de terrain

Depuis quelques semaines, Kai Havertz joue un cran plus haut avec Arsenal. Mikel Arteta préfère qu’il se concentre sur la créativité et le pragmatisme offensif, plus que sur des tâches de récupération de balle. Ce que l’Allemand lui rend bien avec de nombreux buts marqués (4 buts lors des 5 derniers matchs). Son repositionnement laisse donc une place vacante au milieu de terrain, pour le moment occupée par Jorginho. Mais dès la saison prochaine, les Gunners veulent étoffer cet entrejeu. Arsenal a pour ambition de recruter un international espagnol.

Selon Caught Offside, le club anglais vise Martín Zubimendi (25 ans). Le milieu défensif a pris de l’expérience cette saison entre la Ligue des champions, où il a été un grand artisan de la première place acquise en phase de groupe, et avec la Roja, où il est le suppléant de Rodri. Le natif de San Sebastian a toutefois un contrat longue durée qui va jusqu’en 2027. Les Gunners devront donc s’acquitter de sa clause libératoire de 60 millions d’euros pour l’enrôler, même s’ils essayent de revoir le prix à la baisse. La signature d’un nouvel attaquant est toujours considérée comme la principale priorité du club pour l’intersaison.