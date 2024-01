Sergio Akieme arrive à Reims

Le Stade de Reims va enregistrer une nouvelle recrue dans les heures à venir. Effectivement, selon nos informations, tout est bouclé pour que Sergio Akieme devienne rémois. Le latéral espagnol va ainsi quitter Almeria, lanterne rouge de la Liga avec qui il a disputé 19 rencontres de championnat cette saison, pour rejoindre l’écurie de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Il devrait coûter 6 millions d’euros au Stade de Reims, montant auquel il faut ajouter 4 millions d’euros sous forme de bonus. L’ancien international U19 espagnol, formé au Rayo Vallecano et passé par l’équipe B du Barça, doit arriver à Reims dans la journée pour signer son contrat et passer la traditionnelle visite médicale. Son nom avait aussi été évoqué du côté de l’OL et de Nice ces derniers mois.