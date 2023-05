FC Barcelone : Sergio Busquets annonce le nom de son remplaçant

La suite après cette publicité

Depuis ses débuts au FC Barcelone, il y a toujours eu un Barça avec et sans Sergio Busquets. Le milieu défensif espagnol a en permanence apporté un équilibre dans le jeu des Catalans. Véritable plaque tournante du milieu de terrain, il a toujours facilité le jeu de ses coéquipiers en réalisant un travail de l’ombre. Et alors que Busi ne sera plus présent la saison prochaine, il est maintenant temps pour les dirigeants blaugranas de lui trouver un remplaçant. Dans une interview accordée à RAC1, l’international espagnol a une piste sur le nom de son successeur.

« Rodri est le premier que je prendrais, mais c’est très difficile. Il est à un très haut niveau et il s’est amélioré de saison en saison, et il a le meilleur entraîneur. Zubimendi est le profil de joueur le plus proche de ce que nous voulons et Kimmich représente le style allemand, plus de transitions, d’allers-retours. Nico est aussi une option. Il est très jeune et a besoin d’acquérir de l’expérience, mais on peut lui donner une chance et je suis sûr qu’il jouerait beaucoup de matches ».

À lire

Liga : le FC Barcelone facile face à Majorque, l’Atlético revient à un point du Real, l’Espanyol officiellement relégué