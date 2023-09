Serie A : le Napoli arrache le point du match nul face au Genoa

La 4ème journée de Serie A se poursuivait ce samedi avec un autre concurrent au titre de champion d’Italie à la fin de la saison et pas des moindres puisqu’il s’agissait du vainqueur de la saison dernière, le Napoli. Après la victoire de la Juventus et l’Inter un peu plus tôt dans la journée, les Partenopei avaient l’occasion de rester au contact en cas de victoire sur la pelouse du Genoa.

La suite après cette publicité

Mais tout ne se passait pas comme prévu pour les joueurs de Rudi Garcia qui concédaient l’ouverture du score de Mattia Bani sur un coup de pied arrêté (40e, 1-0) avant que Mateo Retegui n’alourdisse le score au retour des vestiaires (56e, 2-0). Mais les Napolitains ne s’avouaient pas vaincus et Giacomo Raspadori (76e, 2-1) puis Matteo Politano (84e, 2-2), entrés après la pause, inversaient totalement la tendance.