PSG : le groupe pour MU

Le Paris SG accueille Manchester United ce mardi soir au Parc des Princes pour le compte de la 1ère journée de phase de poule de Ligue des Champions (à suivre en live sur notre site). Thomas Tuchel et son staff viennent de dévoiler le groupe de joueurs convoqués pour l'occasion.

On notera que Leandro Paredes, Marco Verratti, Thilo Kehrer et Mauro Icardi sont absents, sans oublier Juan Bernat, toujours en convalescence suite à sa blessure au genou, et Jesé Rodriguez, pas inscrit dans la liste. Marquinhos et Julian Draxler, un temps incertains, sont eux bel et bien présents.

Le groupe :

Letellier, Navas, Rico - Bakker, Dagba, Diallo, Florenzi, Kimpembe, Kurzawa, Marquinhos, Pembele - Danilo, Draxler, Fadiga, Gueye, Herrera, Rafinha, Ruiz - Di Maria, Kean, Mbappé, Neymar, Sarabia