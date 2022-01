Toute l’Angleterre se moque d’Arsenal après son élimination en coupe, la presse espagnole a déjà les yeux rivés sur le Clasico

La suite après cette publicité

Arsenal raillé par toute l'Angleterre

En Angleterre, tous les tabloïds du pays se payent la tête d’Arsenal. Les Gunners ont été éliminés de la FA Cup par Nottingham Forest, club de seconde division. Une «forêt enchantée» pour The Guardian. «Les Gunners s'écrasent», titre le Daily Telegraph, en mettant en avant le super remplaçant Grabban, seul buteur du match. C’est «l’enfer de Mikel Arteta» selon The Sun. Le coach espagnol a reproché à ses joueurs de manquer de «faim et de dynamisme» après leur défaite 1 à 0. Le Daily Mirror a souhaité aller plus loin dans la critique. Avec leur maillot blanc «Arsenal ressemblait au Real Madrid… Mais jouait comme une équipe de pub». Ça a le mérite d’être clair.

Le Clasico pour sauver le Barça

La plupart des journaux espagnols ne pensent qu’à une chose ce matin: le clasico en Supercopa mercredi soir. «Deux mondes» le quotidien madrilène AS. Pour le journal, le Real Madrid arrive au Clasico en tant que leader ferme de LaLiga, sûr de ses forces. Le Barça aborde plutôt ce match sans certitude après son match nul à Grenade, où Dembélé a manqué 14 passes et où Eric Garcia s'est blessé. Le média rapporte que Xavi est confiant de récupérer certains joueurs pour cette rencontre : Ferran Torres, Araujo, Pedri, Ansu Fati et Frenkie de Jong. Mundo Deportivo assure de son côté que Pedri et Ferran sont malheureusement positif au Covid 19. Pour Sport, ce match sera un «triple défi» pour les Culés. 1: Xavi veut gagner son premier titre sur le banc du Barça. 2: Les blaugranas veulent rompre la série de défaites contre le Real Madrid. 3: Ils considèrent qu'une victoire contre l'équipe d'Ancelotti serait un tournant.

La CAN célébré au Cameroun

La presse du pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 applaudit la cérémonie d'ouverture. Pour le quotidien Cameroon Tribun, ce fut une «ouverture de la CAN grandiose». Une dizaine de milliers de personnes sont venus supporter le Cameroun pour le premier match de la compétition contre le Burkina Faso. «Contrat rempli pour le Cameroun» écrit L’Équipe ce matin. Les lions ont battu le Burkina Faso 2 buts à 1, un doublé sur penalty de Vincent Aboubakar. Pour la seconde rencontre du groupe A de la compétition, l’Éthiopie s’est inclinée face au Cap-Vert 1 à 0.