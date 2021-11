Real Madrid : les Madrilènes commencent à se poser des questions sur Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Son arrivée avait enthousiasmé tout le monde à Madrid, d'autant plus que ses premiers pas sous la tunique merengue étaient plutôt réussis. Le joueur formé à Rennes avait notamment inscrit un but pour ses débuts, face au Celta, le 12 septembre dernier, et avait réussi à grappiller quelques titularisations en Liga. Mais au fur et à mesure que la saison avance, force est de constater qu'il disparaît peu à peu.

En Espagne, beaucoup étaient convaincus qu'il allait avoir un temps de jeu conséquent très rapidement. Mais Carlo Ancelotti ne voit visiblement pas les choses de cet œil là. Comme le rapporte AS, le milieu de terrain de 19 ans n'a joué que 27 minutes sur les trois derniers matchs du Real Madrid. Et ça interpelle. Ce n'est pas le joueur ni son talent qui sont remis en question, mais plutôt Carlo Ancelotti.

Les Madrilènes veulent le voir plus souvent

On peut le dire, c'est peut-être le seul point où l'Italien est critiqué cette saison. « C'est incompréhensible ce qui se passe avec Camavinga. Il arrive, il joue directement sans s'être entraîné, et ensuite il disparaît. Je ne dis pas qu'il doit être titulaire, mais au moins une demi-heure de jeu... », s'est exclamé Dani Garrido, journaliste de AS et de la Cadena SER, après la rencontre des Merengues face à Séville dimanche soir, pendant laquelle le Français a disputé un gros quart d'heure de jeu.

De l'incompréhension et de la déception donc, alors que Camavinga avait suscité d'énormes espoirs. Mais avec le calendrier infernal qui attend le Real Madrid dans les prochaines semaines, nul doute qu'on aura l'opportunité de voir l'ancien Rennais un peu plus régulièrement !