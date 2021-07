JT Foot Mercato : l'Olympique de Marseille ne s'arrête plus

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

Marca explique que la vente imminente de Raphaël Varane (28 ans) à Manchester United, pour près de 50 M€, est l'une des étapes du plan madrilène pour le recrutement de la star parisienne, Kylian Mbappé. Le départ du défenseur offre des liquidités et permet d'alléger une masse salariale déjà libérée des imposants émoluments de Sergio Ramos, parti au Paris SG.

Lille cherche le remplaçant de Mike Maignan, parti du côté de l'AC Milan. Et après Sergio Rico (Paris SG), Alessio Cragno (Cagliari) et Robin Olsen (AS Roma), un nouveau nom entre en scène. Selon les informations de Het Laastse Nieuws, le LOSC se penche sur Matz Sels (29 ans), l'international belge (1 cape) du RC Strasbourg, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Selon RMC Sport, le latéral gauche de Fulham Antonee Robinson (23 ans) intéresse Bordeaux. Le joueur est séduit par le projet. Il reste à s'entendre avec les Cottagers pour le prêt de l'Américain.

Le focus du jour

Hier, l'Olympique de Marseille a présenté ses deux dernières recrues, à savoir Luan Peres et Cengiz Ünder. Mais ce n'est pas fini. Deux joueurs devraient encore arriver.

D'abord, Pol Lirola qui serait tout proche de signer définitivement à l'OM. Les négociations durent depuis longtemps, mais ça avancerait dans le bon sens.

Il y a aussi Daniel Wass sur lequel l'OM et Valence discutent. Adam Ounas aussi est évoqué à Marseille. Il n'entrerait pas dans les plans de son nouveau coach Luciano Spalletti à Naples, ce qui intéresse les Olympiens.

Il y a aussi du mouvement dans le sens des départs avec d'abord Nemanja Radonjić. Le Hertha Berlin, où il était prêté en 2e partie de saison, pousse pour le conserver. Le club allemand aurait même fait une offre. Le joueur veut revenir au Hertha et ferait le forcing. Les négociations sont en cours pour trouver un accord.

Ça avance aussi pour Dario Benedetto. Un accord serait tout proche avec Sao Paulo qui est bien en pole position pour le faire venir. Il ne resterait plus que quelques détails à régler avant de trouver un accord.

Enfin, c’est plus calme autour de Boubacar Kamara. Plusieurs médias évoquaient des offres du Milan, puis de l'AS Monaco dont la proposition avoisinait les 30M€. Mais selon L'Équipe, il n'y aurait pour l'instant aucune offre concrète.

Les infos du jour à l'étranger

La Juventus va réaliser une belle opération au nez et à la barbe de l'AC Milan notamment en recrutant le très jeune attaquant brésilien de Santos, Kaio Jorge.

En quête d'un renfort en défense centrale, Tottenham suit toujours plusieurs pistes, dont celle menant à Kurt Zouma. Le Français ne serait pas contre un départ de Chelsea selon la presse anglaise.

D'après Sky Italia, Chelsea et le Séville FC sont en pleine négociations pour le transfert du défenseur tricolore, Jules Koundé. Ce dernier est plutôt chaud pour rejoindre les Blues.

Selon les informations du Daily Mail, Chelsea devrait signer le gardien de but anglais Marcus Bettinelli. Parti de Fulham libre de tout contrat, le portier de 29 ans a refusé la proposition d'Aston Villa avant de se mettre d'accord avec les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions pour un contrat de deux ans. Il devrait passer sa visite médicale dans les deux prochains jours.

Comme l'explique Marca, le Séville FC reste très intéressée par l'attaquant italien, Andrea Belotti. Joselu (Alavés) et lui sont les deux principaux choix de Monchi pour renforcer le front de l'attaque.

Les officiels du jour

Libre après quatre ans et demie à Crystal Palace, le défenseur central international français Mamadou Sakho (31 ans) vient de débarquer à Montpellier. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et de Liverpool s'est engagé avec les Héraultais pour trois ans.

L'OGC Nice a annoncé par voie de communiqué que le Gym «est heureux d’accueillir Pablo Rosario, milieu de terrain de 24 ans transféré du PSV Eindhoven.» La durée du contrat du milieu de terrain néerlandais n'a pas été annoncée.

Stevan Jovetic était en fin de contrat à l'AS Monaco. Il était donc libre et vient de trouver un nouveau club puisqu'il s'est engagé avec le Hertha Berlin.

Le défenseur central belge, Toby Alderweireld (32 ans) quitte Tottenham pour rejoindre Al-Duhail SC au Qatar.