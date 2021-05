Ajax-Venlo : Zinedine Machach s'est pris le bec avec Devyne Rensch

Pour la 33e journée d'Eredivisie, l'Ajax recevait le VVV-Venlo. Les champions des Pays-Bas se sont tranquillement imposés (3-1), provoquant la relégation de leur adversaire du jour. Pendant le match, suite à un contact trop appuyé, l'arbitre signalait une faute commise par Zinedine Machach sur Devyne Rensch. Le Français du VVV n'appréciait pas spécialement, se frittait avec le Néerlandais de l'Ajax, auteur de l'ouverture du score, et lui envoyait une petite amabilité au passage. «Si je te vois dans la rue, je te tue», a-t-il lancé, désabusé, capté par les diffuseurs de la rencontre.

Interrogé au micro d'ESPN au sortir de la partie, Rensch a minimisé l'incident, répondant simplement à l'ancien Marseillais, apparu à 23 reprises cette saison (5 passes décisives). «J'ai entendu ce qu'il a dit, ça m'a juste fait rire. Il est finalement sorti avec une blessure et n'a plus osé me regarder. Cela en dit assez, je pense. Est-il normal qu'une telle chose soit dite ? Je ne pense pas. Je l'avais dans ma poche, puis tu dis des choses comme ça», a-t-il confié avant de poursuivre. «Je me fiche de ce qu'il dit. Il doit venir dans ma rue et nous verrons. Je plaisante (rires)».