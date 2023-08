Les trois cibles francophones de Manchester City pour remplacer Riyad Mahrez !

Mais quelle mouche pique Manchester City sur le mercato en ce début du mois d’août ? En quelques jours, les champions d’Europe en titre ont accueilli Joško Gvardiol en provenance de Leipzig contre 90 M€. Ces dernières heures, une somme supérieure à 100 M€ a été proposée à West Ham pour récupérer Lucas Paqueta, le milieu de terrain brésilien passé par l’OL. Suffisant pour partir en quête de nouveaux titres ?

La suite après cette publicité

Pas forcément, car Pep Guardiola a une autre idée en tête, il veut remplacer Riyad Mahrez parti en Arabie saoudite du côté d’Al-Ahli. Il a déjà ciblé le profil du joueur recherché à savoir un joueur percutant, jeune et disposant d’une belle marge de progression. Il a coché le nom de trois joueurs et non des moindres puisqu’il s’agit de belles promesses du football européen à l’accent très francophone et qui valent entre 40 et 60 M€.

À lire

OL : John Textor a bouclé l’arrivée de deux recrues brésiliennes

Des doutes de la part de City sur le physique de Jérémy Doku

Premier nom et le joueur que connaissent le mieux Guardiola et Manchester City, Michael Olise (21 ans). L’attaquant international espoir tricolore de Crystal Palace, un temps pisté par le PSG, a réalisé une saison superbe avec 11 passes décisives et 2 buts en Premier League. Le joueur formé à Reading, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Eagles, a tapé dans l’œil des Citizens. Partenaire d’Olise en Équipe de France espoir, Bradley Barcola plaît lui aussi beaucoup au champion d’Europe en titre selon nos informations. Sa demi-saison étincelante à l’OL (5 buts et 8 passes décisives) a séduit l’Europe du football, à commencer par le PSG qui a proposé 30 M€ pour arracher le Gone. Si l’OL a dit non pour cette somme, qu’en sera-t-il en cas d’offre considérable de Manchester City pour cet attaquant, désormais représenté par Jorge Mendes et sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026.

La suite après cette publicité

Jérémy Doku est lui aussi sur la short list de City. Cette grande promesse du football européen recrutée pour 26 M€ par le stade Rennais en 2020 a mis de côté ses blessures pour enfin faire parler son talent. Intenable en fin de saison dernière, l’attaquant international belge, que Rennes acceptera de céder moyennant un gros chèque, s’est rappelé aux bons souvenirs des recruteurs européens et de City séduits par sa capacité à effacer son adversaire et à faire la différence balle au pied. Toutefois, une source interne du club anglais nous a révélé que des doutes subsistent au sein même des Cityzens sur la capacité de l’ancien joueur d’Anderlecht à évoluer au plus haut niveau sans se blesser (41 matches ratés sur les deux dernières saisons avec Rennes pour des blessures aux ischios et au genou). De quoi le faire rétrograder dans la hiérarchie des cibles estivales des Skyblues à ce poste très recherché d’ailier droit.