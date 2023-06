Mercato : le Stade Rennais prépare une vente à plus de 50 M€ !

La suite après cette publicité

Quatrième de Ligue 1 en 2022-23, le Stade Rennais espère faire mieux l’an prochain. Mais les pensionnaires du Roazhon Park s’attendent à se faire attaquer pour leurs meilleurs éléments. Ce ne sera pas le cas pour Martin Terrier, qui a subi une grave blessure. En revanche, les Bretons risquent de recevoir des offres pour Jérémy Doku (21 ans).

Arrivé à Rennes en 2020, l’ancien joueur d’Anderlecht était présenté comme un vrai crack. Sa première saison, il l’a terminé avec un bilan de 2 buts et 4 passes décisives en 37 apparitions toutes compétitions confondues. On attendait un peu mieux de sa part mais il devait s’adapter. En 2021-22, son bilan était de 2 buts et 2 assists en 17 matches.

Cette saison, le Belge a amélioré ses statistiques puisqu’il a marqué 7 buts et donné 4 passes décisives en 35 rencontres. Ce sera certainement son ultime année en Bretagne. L’Equipe rapporte que Florian Maurice et ses équipes comptent le garder mais que tout peut arriver en cas de belle offre. Le quotidien sportif précise que Rennes attend plus de 50 M€ pour son joueur.

Son potentiel et son jeune âge, ainsi que son talent, expliquent ce prix élevé. Sa vente, à ce prix ou plus, serait un record. Il reste toutefois à savoir si des clubs sont ou seront intéressés. La réponse est oui. Selon nos informations, Doku, qui risque de changer d’agent prochainement, a des touches en Premier League. Un championnat où on n’hésite pas à mettre le paquet !