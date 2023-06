Crystal Palace fixe ses exigences au PSG pour Michael Olise

La suite après cette publicité

Formé à Reading, Michael Olise est arrivé à Crystal Palace lors du mercato estival 2021. Pour sa première saison avec les Eagles, l’attaquant français né en Angleterre a pris de l’épaisseur. L’ailier droit a d’ailleurs réussi des débuts très intéressants sous les ordres de Patrick Vieira, avec notamment 4 buts et 8 offrandes en Premier League et en FA Cup. Des statistiques qui ont confirmé les espoirs placés en lui par la direction du club anglais. Et grâce à ses performances, il a pu faire ses premiers pas avec l’équipe de France Espoirs.

Une première saison très bénéfique donc pour le polyvalent attaquant. Et la suivante a d’ailleurs été du même acabit puisque Michael Olise a commencé cet exercice 2022-2023 dans la peau d’un remplaçant. Mais ce statut n’a pas duré longtemps et le joueur de 21 ans s’est progressivement imposé comme un titulaire en puissance avec l’aide de Patrick Vieira puis de Roy Hodgson. Auteur de 2 réalisations et 11 passes décisives, il a logiquement tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens comme le Paris Saint-Germain qui est venu prendre des nouvelles en vue d’un transfert futur.

Crystal Palace réclame une somme importante au PSG

En effet, les dirigeants du club parisien s’activent en coulisses après le départ de Lionel Messi aux Etats-Unis, du côté de l’Inter Miami. Et ils auraient coché le nom de Michael Olise sur leur liste à en croire la presse anglaise. Un choix logique alors que les Rouge et Bleu ne possèdent pas vraiment d’ailier droit. Mais une mauvaise nouvelle pourrait refroidir les ardeurs du PSG dans ce dossier. Malgré des finances qui devraient être plus saines après le départ de la Pulga, il se pourrait bien que l’ailier français coûte très cher au PSG. Et cela pourrait bien compliquer les négociations.

À en croire les dernières indiscrétions de nos confrères du Daily Mail, Crystal Palace espère que son prix, environ 50 millions de livres sterling (soit un peu moins de 60 millions d’euros), sera assez dissuasif pour que le PSG s’éloigne de sa pépite cet été. D’autant plus que, selon nos informations, le prix de l’ailier de 21 ans pourrait même être plus encore plus important. Les dirigeants parisiens savent dorénavant à quoi s’en tenir avec leurs homologues anglais. Les négociations s’annoncent musclées. Affaire à suivre donc…