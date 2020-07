Frank Boya réduit l’écart pour le Royal Antwerp face à l'OL !

76e |

75e | Nouveau changement pour le Royal Antwerp : Rodrigues laisse son poste à Borlingi.

73e | Houssem Aouar profite d'un ballon gratter haut sur le terrain pour se présenter face au portier adverse mais son tir du plat du pied est anticipé par Matijas qui se couche au sol très rapidement.

71e | Rodrigues profite d'une erreur de Marçal à gauche, pour rentrer intérieur et chercher Mbokani. Ce dernier laisse passer pour Martin Hongla qui termine d'un plat du pied croisé au second poteau (3-1).

67e | Thiago Mendes a vu l'appel en profondeur de Moussa Dembélé et le sert dans le bon tempo. Matijas sorti rapidement vient s'empaler sur le buteur français et annihile l'action.

67e| Bien décalé par Houssem Aouar côté gauche, Moussa Dembélé lâche un centre-tir qui file au-dessus de la barre de Matijas.

Le duo décisif du jour

Changement pour le Royal Antwerp : Verstraete et Refaelov cèdent leur place. Haroun et Benson font leur entrée sur le terrain.

60e| Moussa Dembélé part en contre sur la gauche mais l'attaquant pousse trop son ballon sur son dernier contrôle et permet le retour du défenseur dans ses pieds.

59e| Denayer s’enflamme et remonte le terrain en dribble. Birger Verstraete le retient en le ceinturant et écope logiquement d'un carton jaune.

58e| Le Néerlandais s'en charge mais envoie son tir directement dans le mur.

57e| Depay est fauché aux 20 mètres et provoque un bon coup franc dans l'axe.

55e| Maxwel Cornet déboule à gauche avant de délivrer un centre dégagé hors de la surface par Verstraete. Le ballon revient en retrait sur Marçal qui lâche une frappe lourde qui fuit le cadre.

50e| Hongla fait une petite faute sur Mendes dans le cœur du jeu en le retenant par l'épaule.

48e| Maxwel Cornet marque à son tour (3-0) ! Côté droit, Léo Dubois transmet à Memphis Depay, qui s'infiltre dans la surface, avant de croiser une frappe qui file jusqu'à Cornet à l'opposée. L'Ivoirien n'a plus qu'a glisser le cuir au fond des filet.

48' @leodubois15 lance parfaitement @Memphis dans la surface, celui-ci adresse un centre-tir que Maxwel Cornet pousse au fond des filets ! #RAFCOL 0-3 pic.twitter.com/7gRzWQtaex — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

47e| Memphis Depay s'en charge lui même et passe en retrait à Dubois qui arme une frappe qui vient s'écraser sur le mur belge.

47e| Memphis Depay gratte un bon coup franc côté droit.

46e| Aucun changement au retour des vestiaires.

C'est reparti au Bosuilstadion (2-0) !

L'OL lance le second acte de ce dernier match amical de sa préparation. Dans des systèmes identiques, les deux formations se sont globalement neutralisées bien que l'OL ait trouvé la faille par deux fois.

C'est la pause !

Après 45 minutes loin d'être transcendantes, les Gones ont fait le break. Moussa Dembélé avait profité d'un ballon qui traîne au second poteau pour battre Matijas à bout portant (1-0, 25e), avant que le pauvre Abdoulaye Seck ne dévie un centre d'Houssem Aouar dans son propre but (2-0, 44e).

44e| L'OL double la mise ! Abdoulaye Seck est malheureux sur le coup et voit une frappe d'Aouar, suite à un corner joué à deux côté gauche, lui passer entre les jambes avant de tromper son portier !

42e| L'OL est redescendu d'un cran depuis l'ouverture du score et laisse peu d'espace dans son dos.

40e| Refaelov part à la limite du hors jeu dans le couloir gauche mais Denayer contrôle bien sa course.

38e | Memphis se fait marcher sur le pied en plein surface mais Cornet était hors jeu au départ de l'action.

36e | Léo Dubois se montre coupable d'une petite faute sur son côté pour stopper la contre-attaque adverse.

35e | The Great Old fait naviguer le cuir de gauche à droite mais n'arrive pas à s'approcher des buts de Lopes.

33e | Bruno Guimarães allonge vers Cornet dans l'axe mais ce dernier perd son duel dans les airs.

30e | Sur le coup, Ivo Rodrigues est averti.

27e | Depay gratte un bon coup franc en voulant s'infiltrer entre Rodrigues et Verstraete.

24e | Moussa Dembélé ouvre la marque (1-0) ! Aouar adresse un centre sur la tête de Denayer qui le prolonge jusqu'à Dembélé au second poteau qui conclut dans le but vide de la tête.

25' Ouverture du score signée @MDembele_10 bien placé derrière un duel de la tête de Jason Denayer ! #RAFCOL 0-1 pic.twitter.com/xjNDDwqEqk — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

23e | Memphis Depay s'arrache pour gratter un ballon assez haut mais appuie trop sa passe à destination de Moussa Dembélé. L'ex-Parisien peine à contrôler et voit sa frappe plein axe passer au-dessus du but.

21e | Un match qui se joue sur un petit rythme à l'avantage de Lyon.

15' Quelques opportunités lyonnaises après un quart d'heure dont une volée de Bruno G. et une bonne percée de Memphis tout proche d'obtenir un penalty.#RAFCOL 0-0 — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

19e | Houssem Aouar est légèrement retenu par Verstraete dans le cœur du jeu et provoque un coup franc.

17e | Junior Pius, une nouvelle fois lancé entre le centrale gauche et Cornet, voit Marçal revenir avec un tacle glissé sur la ligne de sortie de but.

15e | Sur un long ballon vers Mbokani, Cornet s'impose enfin dans les airs et permet aux Lyonnais de remettre le pied sur le ballon.

13e | Junior Pius et Dieumerci Mbokani combinent dans l'axe et le premier décoche un tir de l'extérieur de la surface qui passe à côté du poteau de Lopes.

12e | Annoncé en 4-2-3-1, le Royal Antwerp se présente finalement dans le même système que l'OL.

11e | Bien lancé par Dembélé plein axe, Aouar veut y aller tout seul et s'isole dans la défense belge.

10e | Junior Pius fait encore la différence en vitesse côté droit mais ce dernière tente une talonnade improbable qui file directement en touche.

7e | Memphis Depay, venu dézoner assez bas, veut renverser à droite d'une transversale qui ne trouve pas preneur.

6e | Houssem Aouar réussit un joli dribble dans l'entrejeu avant de servir Dembélé en profondeur. Sa transmission est interceptée.

5e | L'OL tente de contourner le bloc bas du Royal Antwerp.

3e | Sur le coup de pied de coin, le ballon dégagé arrive à demi-hauteur sur Bruno Guimarães qui enchaîne avec une volée qui rase le poteau du portier belge.

2e | Memphis Depay fait la différence côté droit et centre au second poteau où Dembélé ne peut reprendre.

1e | Marçal concède un corner côté droit après que Maxwel Cornet se soit un peu troué sur son intervention.

C’est parti au Bosuilstadion d’Anvers !

L’Olympique Lyonnais lance son dernier match de préparation avant sa finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain disputée vendredi 31 juillet à 20h45.

16h02 | Et les titulaires font maintenant leur entrée sur la pelouse.

16h | Les remplaçants prennent place en tribunes.

15h50 | Plus que 10 minutes avant le coup d'envoi !

L'OL va-t-il finir sa préparation sur une bonne note ?

Les joueurs sont à l'échauffement

15h20 | Le Royal Antwerp en 4-2-3-1

Du côté du Great Old, Davor Matijas est le dernier rempart. Il sera protégé par un secteur défensif constitué de Ritchie De Laet, Abdoulaye Seck, Júnior Pius, Aurélio Buta. Dans le cœur du jeu on retrouve Martin Hongla, Birger Verstraete, Simen Jukleröd, Lior Refaelov et Ivo Rodrigues. Dieumerci Mbokani mènera, lui, l'attaque.

STARTING XI 🔴⚪



𝐒𝐔𝐁𝐒: Butez, Lathouwers, Ava Dongo, Quirynen, Batubinsika, Boya, Verstraete L., Haroun, Benson & Bolingi



📺Live te bekijken op https://t.co/hIRNBxeEZa en de app van HLN vanaf 15u45! #COYR #RAFC pic.twitter.com/uJRxNTuX1w — Royal Antwerp FC (@official_rafc) July 24, 2020

15h10 | Rudi Garcia aligne un 5-3-2 (ou 3-5-2)

Anthony Lopes est de retour dans les buts, derrière une défense composée de Léo Dubois, Jason Denayer, Marcelo, Marçal et Maxwel Cornet. Le milieu s'articule autour de Thiago Mendes, Bruno Guimarães et Houssem Aouar. Devant, Memphis Depay est associé à Moussa Dembélé.

⚽ #RAFCOL à 16h00 en direct et en exclusivité sur @OLTV_officiel & OLPLAY !



👉 https://t.co/3n6jcMTcfw 👈



La compo lyonnaise 🔴🔵 pic.twitter.com/VwI3KiMCzq — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

15h | Les Gones sont arrivés au stade !

Arrivée des joueurs au Bosuilstadion ! #RAFCOL à 16h en direct et en exclusivité sur OLTV & OLPLAY. pic.twitter.com/o7UGaT4hdZ — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

14h56 | L'OL évoluera en blanc

Un bilan plutôt favorable malgré l'accroc face aux Rangers

Sur ses cinq premiers matchs de préparation l'OL comptabilise quatre victoires. Après avoir étrillé l'US Port Valais (12-0), les Gones ont fait tomber l'OGC Nice (1-0), avant de s'incliner face aux Rangers (0-2) puis de se reprendre face au Celtic (2-0) et face à la Gantoise (3-2). Autre point positif : le retour en forme de Jeff Reine-Adélaïde et de Memphis Depay.

Un adversaire coriace, une attaque de feu

Le Royal Antwerp, surnommé The Great Old en sa qualité de club doyen de Belgique, sort d'une saison 2019-2020 pleine. Quatrième de Jupiler Pro League, les hommes d'Ivan Leko disputeront également une finale de Coupe de Belgique le 1er août face au Club Bruges. Des résultats qui s'expliquent en partie par son duo d'attaque Dieumerci Mbokani - Lior Refaelov, ces derniers aillant respectivement inscrit 18 et 11 buts en championnat (en 29 journées). Des statistiques intéressantes qui ont permis au Royal Antwerp de se classer à la troisième place des attaques du championnat.

Un réveil musculaire à l'hôtel

Bienvenue au Bosuilstadion !

Ce vendredi à Anvers (coup d'envoi 16h), le groupe de Rudi Garcia vit son dernier galop d'essai face au Royal Antwerp avant sa finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain programmée vendredi 31 juillet à 20h45 (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site).

🔴 Jour de match 🔵



⚽ #RAFCOL

📆 Sixième et dernier match de la préparation

⏰ 16h00

🏟 Bosuilstadion

📺 En exclusivité sur @OLTV_officiel et OLPLAY



Pour voir le match 👉https://t.co/IWUofKrWkc pic.twitter.com/vskomOfTeg — Olympique Lyonnais (@OL) July 24, 2020

Avant-match