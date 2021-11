Ballon d'Or : Kylian Mbappé en fait toujours un objectif

Assuré de finir dans le top 10 du Ballon d'Or, Kylian Mbappé enchaîne une quatrième présence de rang parmi les principaux prétendants au Ballon d'Or. Septième en 2017, quatrième en 2018 et sixième en 2020, le natif de Bondy estime qu'il est sur le bon chemin pour remporter un jour le Ballon d'Or.

💬 Kylian Mbappé : "Bien-sûr que mon objectif est de gagner un Ballon d'Or ou plusieurs mais il y a un processus pour y arriver" #ballondor pic.twitter.com/yDHlKviPQY — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 29, 2021

«C'est toujours spécial pour moi, il ne faut pas banaliser, il y a des légendes, c'est toujours un plaisir. On en a discuté, on est de la même équipe, j'espère qu'un joueur du PSG repartira avec un trophée. Bien sûr, c'est un objectif de carrière d'en gagner un ou plusieurs, il y a un processus et je pense être sur le bon chemin» a-t-il lâché au micro de L'Equipe.