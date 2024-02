Serie A : l’AS Roma de De Rossi toujours invaincue

Suite et fin de la 23e journée de Serie A ce lundi soir. L’AS Roma accueillait le club de Cagliari, sur la pelouse du stade Olimpico. Alors que les Giallorossi ont très rapidement haussé le ton, Lorenzo Pellegrini a ouvert le score sur la première occasion romaine (2e). Paulo Dybala a rapidement doublé la mise pour mettre son équipe sur de bons rails (23e). Les Sardes croyaient pouvoir égaliser avant la pause mais la faute sifflée sur Lapadula n’a finalement pas offert de penalty (45e). Dans le second acte, les Romains ont encore déroulé pour se mettre à l’abri avec le deuxième but de Dybala inscrit sur penalty (51e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 57 22 41 18 3 1 51 10 5 Rome 38 23 14 11 5 7 40 26

La recrue hivernale Dean Huijsen a paraphé le succès de la Roma (4-0). Au classement, l’AS Roma reste en bonne posture dans le championnat italien avec cette belle 6ème position, tandis que Cagliari scrute encore la zone rouge de la Serie A avec une triste 17ème position. Le weekend prochain, les Giallorossi accueilleront à domicile l’Inter Milan, alors que les Sardes croiseront le fer à domicile avec la Lazio, l’autre club romain, lors de la 24ème journée du championnat.