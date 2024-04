LdC : Xavi explique pourquoi le PSG est favori

Le choc PSG-FC Barcelone comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions approche à grands pas. Sur le papier, les deux équipes sont assez proches et les deux entraîneurs se renvoient la balle pour faire de l’autre le favori de cette double confrontation. Après Luis Enrique plus tôt dans la journée, c’est Xavi qui a dévoilé les raisons faisant de son adversaire l’équipe la plus forte.

La suite après cette publicité

«Quand je dis qu’ils sont favoris, je ne le dis pas pour en faire une stratégie. Je le pense vraiment. Ils nous ont pris Ousmane (Dembélé) et je connais très bien les Qataris. J’ai été chez eux (à Al-Sadd). La Ligue des Champions est leur objectif principal. Ce n’est pas le nôtre. Nous sommes une équipe en construction», affirme le coach catalan en conférence de presse, à quelques heures du coup d’envoi.

Pour ce choc PSG-Barça, Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG peut vous rapporter 175€ et celle du Barça peut vous rapporter 328€.