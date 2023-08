Le RB Leipzig arrache enfin Castello Lukeba à l’OL !

La suite après cette publicité

Enfin ! Voilà ce que doit se dire le RB Leipzig mais également Castello Lukeba (20 ans), officiellement transféré au sein de la formation allemande. Après avoir enrôlé Loïs Openda, autre cador du championnat de France la saison dernière, le RBL arrache une nouvelle pépite à la Ligue 1. Pour le plus grand bonheur des pensionnaires de la Red Bull Arena. Pour le plus grand malheur de la formation rhodanienne, attaquée de toutes parts pour ses jeunes talents (Bradley Barcola est lui aussi ciblé par le PSG, Manchester City ou encore le FC Barcelone).

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Castello Lukeba au club allemand du RB Leipzig pour un montant de 34 M€ bonus compris, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.Au cours d’une rencontre avec John Textor en début de semaine à Lyon, Castello Lukeba n’a pas souhaité répondre favorablement à une nouvelle prolongation de son contrat qui courait initialement jusqu’en juin 2025 et a rappelé son souhait de quitter son club formateur dès cette intersaison pour rejoindre le RB Leipzig. Devant la position de son défenseur qui n’était plus concerné par le projet sportif du club, l’Olympique Lyonnais a pris acte de cette décision et a fini par accepter d’ouvrir les négociations avec le 3ème du dernier championnat de la Bundesliga. (…) L’Olympique Lyonnais regrette de ne pas avoir pu conserver Castello Lukeba dans son effectif mais rappelle ne vouloir s’entourer que de joueurs pleinement investis et déterminés dans son projet sportif afin de réussir la meilleure saison possible», précise le communiqué du club rhodanien pour officialiser la nouvelle. Orphelin de Josko Gvardiol, recruté pour 90 millions d’euros par Manchester City, le dernier troisième de Bundesliga renforce donc sa défense à l’accent français… Et pour cause, si le RBL s’appuie sur Willi Orbán depuis 2015, Marco Rose compte désormais trois défenseurs tricolores au sein de son effectif (El Chadaille Bitshiabu, recruté cet été, Mohamed Simakan et donc Castello Lukeba).

L’OL a tout fait pour le retenir !

Un nouveau renfort de choix pour Leipzig, très actif sur le marché des transferts, et le dénouement de plusieurs semaines de négociations. En effet, il est important de rappeler que pour arracher Castello Lukeba à la formation lyonnaise, le RBL a dû se battre. Au total, quatre offres ont ainsi été envoyées aux dirigeants rhodaniens. Après un dernier coup de pression du joueur, demandant à John Textor de négocier de club à club, le deal s’est finalement réalisé pour un chèque de 34 millions d’euros.

Du haut de ses 20 ans et fort de 38 matches toutes compétitions confondues (2 buts) la saison dernière, le défenseur gaucher, formé à l’OL, rejoint donc un projet ambitieux. Sous ses nouvelles couleurs, le défenseur d’1m84 aura notamment l’occasion de se frotter aux plus grandes écuries européennes lors de la prochaine Ligue des Champions. Le moyen parfait de poursuivre sa progression et de franchir un nouveau cap dans sa carrière.