Euro 2024 : Jude Bellingham et Declan Rice risquent très gros

Sauvés au bout du temps additionnel (95e) par Jude Bellingham après avoir été mené pendant la quasi-totalité de la rencontre, les Three Lions se sont finalement imposés en début de prolongation (2-1). Et la fin de match entre l’Angleterre et la Slovaquie a tourné au vinaigre. Declan Rice et le coach slovaque Francezco Calzona en sont venus aux mains après la rencontre. L’ancien coach du Napoli aurait alors poussé le joueur d’Arsenal avant que Rice ne se mette à l’insulter.

La suite après cette publicité

Après son retourné acrobatique à la 95e minute qui a sauvé les Trois Lions de la défaite, le milieu de terrain du Real Madrid, Jude Bellingham, a lui été vu en train de faire un geste grossier vers le banc slovaque. Et si le joueur du Real Madrid a tenté de tempérer en expliquant qu’il s’agissait d’une plaisanterie, lui et Declan Rice risquent une lourde suspension de la part de l’UEFA. Selon le Daily Mail, Jude Bellingham doit faire l’objet d’une enquête pour « violation potentielle des règles de base d’une conduite décente » après avoir fait ce geste grossier. Si Declan Rice n’est pas concerné, cela signifie que Bellingham pourrait être suspendu pour le quart de finale de l’Angleterre contre la Suisse, à Düsseldorf, samedi..