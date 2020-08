L'affiche de la 1ère journée de Ligue 1 OM-ASSE est reportée !

Le 13 mars dernier, la Ligue de Football Professionnel annonçait la suspension du championnat de France en raison de l'épidémie de coronavirus. Une sage décision à laquelle s'étaient pliées toutes les écuries de Ligue 1. La question était ensuite de savoir si l'exercice 2019-2020 allait pouvoir reprendre et si cela était jouable vis-à-vis de la saison suivante. Ce qui a créé un vaste débat et des tensions entre certains présidents qui n'étaient pas du tout d'accord sur le sujet. Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a d'ailleurs mené un combat acharné pour que la saison puisse aller à son terme.

Mais finalement, le 30 avril, la LFP a annoncé que l'exercice 2019-20 était définitivement arrêté et que le classement était figé à la 28e journée. Ce qui avait de nouveau provoqué des réactions différentes au sein de l'élite française, puisque certains clubs à l'image de l'OL (absent des coupes d'Europe), Amiens et Toulouse (tous les deux relégués) se sentaient lésés. Mais cette décision, prise également suite aux annonces faites par le gouvernement, a été irrévocable. Tout le monde pouvait donc se tourner vers la saison 2020-21. Toutefois, celle-ci était fortement menacée puisque plusieurs joueurs ont été testés positifs au COVID-19 en France.

OM-ASSE reporté au 16 ou 17 septembre

En effet, il y a eu des cas à Lille, Nantes, Montpellier, Strasbourg ou encore plus récemment à l'Olympique de Marseille. Après Jordan Amavi jeudi dernier, trois nouveaux cas ont été détectés dans l'effectif d'André Villas-Boas. La Provence a indiqué qu'il s'agirait de Steve Mandanda, Valentin Rongier et Maxime Lopez. De quoi menacer très sérieusement la reprise du championnat qui devait se dérouler le week-end du 21 au 23 août avec en ouverture un alléchant OM-ASSE. Une rencontre qui ne se jouera finalement pas à la date prévue puisque cela allait contre le protocole mis en place par la LFP qui pouvait reporter des rencontres « en cas de virus circulant (plus de 3 cas d'isolement au sein du groupe sportif élargi) ».

«L'affiche de la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats est reportée. Au regard des résultats médicaux transmis par l’Olympique de Marseille ce mardi 18 août, la commission nationale COVID indique à la Commission des Compétitions de la LFP que le virus est circulant au sein du club marseillais et propose le report du match Olympique de Marseille-AS Saint-Etienne initialement prévu le vendredi 21 août 2020 à 19h, et comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 Uber Eats. Selon le protocole d’organisation des matchs, la Commission des Compétitions de la LFP décide donc de reporter le match OM-ASSE au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires au sein du club de l’Olympique de Marseille. La date définitive sera déterminée en accord avec le diffuseur ». Nul doute que d'autres décisions du genre devraient suivre avec la multiplication de cas dans certains clubs.