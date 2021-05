Dortmund lorgne Youssouf Fofana et Moussa Diaby

La suite après cette publicité

Ces dernières années, un véritable changement de politique s'est opéré au sein de nombreuses grosses écuries du Vieux Continent. Beaucoup d'entre elles ne sont désormais plus uniquement à la recherche des meilleurs joueurs de la planète, mais veulent attirer les meilleurs jeunes de la planète chez eux, afin de s'assurer d'avoir les stars de demain déjà présentes à la maison. Le Borrussia Dortmund est un de ses exemples.

Une seule saison a suffi au Borussia pour voir qu'elle ne s'était pas trompée en accueillant Abdou Diallo, formé à l'AS Monaco. La réussite du polyvalent défenseur français, aujourd'hui au PSG, a donné d'ailleurs des idées à la cellule de recrutement allemande. On le sait, les Borussen ont recruté ces dernières années des joueurs issus ou passés par championnat de France : Raphaël Guerreiro, Dan Axel Zagadou et plus récemment Soumaila Coulibaly.

Dortmund lorgne Moussa Diaby et Youssouf Fofana

Véritable fer de lance de l'AS Monaco, le milieu de terrain Youssouf Fofana, sous contrat jusqu'en juin 2024, a lui aussi tapé dans l'oeil du club de la Ruhr. Arrivé en Principauté en janvier 2020, le jeune joueur de 21 ans est l'une des incarnations de la jeunesse monégasque. Son association au milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni soutient la dynamique de Monaco, à la fois plus solide et dangereuse cette saison. Recruté pour 15 M€, il est l'assurance pour Monaco d'une énorme plus-value en cas de départ l'été prochain.

Deuxième français ciblé : l'attaquant Moussa Diaby. Âgé de 21 ans, cet ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain s'est rapidement imposé dans le onze du Bayer Leverkusen. Auteur de 10 buts et 15 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, le Français a déjà mis beaucoup de grands clubs à ses pieds (Everton est récemment venu aux renseignements). Seule une offre intéressante pourrait faire flancher les dirigeants allemands du Bayer Leverkusen pour leur joueur sous contrat jusqu'en 2025. Selon nos informations, Michael Zorc, toujours attentif au marché français, tâte le terrain et réfléchit très sérieusement à la possibilité de recruter les deux joueurs, qui sont représentés par la même agence.