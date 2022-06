Son mercato, un retour au PSG : Moussa Diaby dévoile ses préférences

La suite après cette publicité

Parti du Paris Saint-Germain en 2019, Moussa Diaby (22 ans) ne regrette pas d’avoir rallié le Bayer Leverkusen. En Allemagne, le Titi parisien est devenu un titulaire indiscutable grâce à des performances très remarquées. Depuis trois ans, Diaby c’est 35 buts et 37 passes décisives en 124 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi lui ouvrir les portes de l’équipe de France en 2021 (5 sélections)… mais aussi de plusieurs formations plus huppées !

Sous contrat jusqu’en 2025, Diaby a déjà été cité du côté de Newcastle ou du Real Madrid. Présent en conférence de presse cet après-midi à Clairefontaine, le natif de Paris a fait le point sur sa situation. « Ça fait toujours plaisir d’entendre son nom dans de grands clubs. Je suis concentré sur ce rassemblement (avec l’équipe de France), faire de bonnes choses ici. Ensuite, on verra ce qu’il se passera. Pour l’instant, je n’y réfléchis pas trop. Oui, rester, c’est possible, je ne l’exclus pas. Après, je suis focus sur l’équipe de France. On verra après ce qu’il va se passer. Je n’y pense pas. »

Le Mondial, un facteur important

Évasif, Diaby a tout de même indiqué que, s’il doit quitter le Bayer, ce ne sera pas pour aller n’importe où. « C’est vrai que tout joueur rêve de gagner une Ligue des Champions un jour. Karim (Benzema) en a déjà cinq. Dans ma réflexion, j’aimerais rejoindre un club qui joue la Ligue des Champions, les grands matches. Je vais y réfléchir, mais on verra. » Et un retour au Paris Saint-Germain ? « Paris, c’est mon club formateur, qui m’a tout appris. Je n’exclus pas un retour, on ne sait pas ce qu’il peut se passer dans le foot. Si le PSG est amené à m’appeler un jour, j’y réfléchirai. »

Une chose est sûre : la programmation de la Coupe du Monde 2022 en hiver va l’obliger à mener une réflexion pour cet été. Prendra-t-il le risque de changer d’environnement à quelques mois d’une telle compétition ? « Oui, forcément ça va être un facteur important de prendre en compte la Coupe du Monde. Ça va être un choix difficile. Pour le moment, je n’y réfléchis pas encore. Après ce rassemblement, je me poserai avec ma famille et mes agents pour en discuter un peu plus ». Affaire à suivre.