Jorge Jesus de retour à Benfica

« Bienvenue à la maison ». Voilà comment le Benfica a accueilli son nouvel entraîneur, Jorge Jesus. Car c'est désormais officiel, via un communiqué du club, le technicien portugais est de retour à Lisbonne. Une annonce prévisible puisque Flamengo, club qu'il a mené à la victoire en Copa Libertadores en 2019, avait officialisé son départ et sa démission.

La suite après cette publicité

Bem-vindo, JJ! — SL Benfica (@SLBenfica) July 17, 2020

Le coach de 65 ans rentre là où tout a commencé entre 2009 et 2015, là où il a obtenu ses premiers succès : triple champion du Portugal et double finaliste de la Ligue Europa (2013 et 2014). Les teneurs précises du contrat ne sont pas encore connues mais on se rapprocherait d'un bail de 3 ans dans la capitale portugaise.