Luton : enquête ouverte pour des propos racistes contre Carlton Morris

Alors que Luton Town a battu Sheffield United (2-3), ce mardi soir, la police britannique enquête sur une insulte raciste présumée tenue par un individu dans les travées du stade de Bramall Lane. Selon les déclarations de l’entraîneur Rob Edwards, une personne aurait lancé des propos racistes à l’encontre de l’attaquant de Luton, Carlton Morris. Interrogé sur l’incident après le match, le manager de Luton, Edwards, a déclaré lors de sa conférence de presse : «Il s’agit d’un prétendu commentaire raciste, la police s’en occupe maintenant. Ils ont parlé à Carlton et ont eu son point de vue, c’est avec eux maintenant donc Je n’ai plus aucun commentaire là-dessus. Carlton va bien. À ce moment-là, il avait l’air plutôt en colère, mais il semble aller bien maintenant».

Pour rappel, l’arbitre de la rencontre, Sam Allison, a arrêté le match dans le temps additionnel pour parler aux deux groupes de managers après que le joueur de 28 ans se soit logiquement plaint. Luton Town a confirmé que Morris avait signalé des abus à Bramall Lane, tandis que la Premier League a déclaré : «Le racisme n’a pas sa place dans notre jeu ni nulle part dans la société et nous encourageons toute personne qui entend ou voit de la discrimination à la signaler afin que des mesures puissent être prises. Nous offrirons tout notre soutien au Carlton Morris et au Luton Town FC, tout en continuant à travailler avec les clubs et les autorités pour garantir que nos stades constituent un environnement inclusif et accueillant pour tous», est-il alors écrit dans le communiqué officiel.