Jorge Sampaoli veut venir à l'OM

Pas de repos pour Pablo Longoria. Une semaine après la fin du mercato d'hiver, le head of football de l'OM a de nouveau du pain sur la planche. Dès le lendemain, André Villas-Boas affirmait avoir présenté sa démission à sa direction pour avoir donné un avis négatif à l'arrivée d'Olivier Ntcham. Le Portugais aura eu comme réponse de Jacques-Henri Eyraud une mise à pied à titre conservatoire. AVB sur la touche, il faut se mettre en quête d'un nouvel entraîneur.

Nasser Larguet ne pourra pas rester indéfiniment à la tête de l'équipe première. Le directeur du centre de formation est sans aucun doute un technicien rempli de qualités, mais l'OM a besoin d'un nom sur le banc de l'équipe première. Si Walter Mazzarri ou encore Maurizio Sarri ont été sondés, comme nous vous le révélions dès la semaine passée, le nom de Jorge Sampaoli est vite apparu dans les petits papiers. Problème, l'Argentin est déjà en poste actuellement.

Sampaoli est d'accord pour venir à l'OM

Actuellement à la tête de l'Atlético Mineiro, l'ancien sélectionneur du Chili est intéressé pour venir à Marseille. C'est ce qu'affirme ce soir RMC Sport, qui a pu avoir un associé de Sampaoli. Celui-ci affirme que des contacts ont été établis avec la direction phocéenne. Pour le moment, ces discussions portent essentiellement sur la volonté du vainqueur de la Copa America 2015 à venir en France. Sampaoli aurait d'ailleurs dit oui, qu’il «veut venir à Marseille» pour reprendre l'expression employée par RMC Sport.

Il n'a pour le moment pas été question d'un éventuel contrat, preuve que nous ne sommes même pas encore entrés dans des négociations. Il existe aussi un obstacle. L'entraîneur de 60 ans souhaite aller au bout du championnat, qui se termine à la fin du mois. L'Argentin serait alors disponible en mars. L'OM peut-il attendre ? Possible, car la direction semble vouloir prendre son temps, Pablo Longoria explorant d'autres pistes en parallèle, et le courant passe plutôt bien entre le vestiaire et le staff de fortune.