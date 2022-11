OL : Laurent Blanc fait le point sur les blessés

L'Olympique Lyonnais compte actuellement plusieurs joueurs blessés dans ses rangs. Présent en conférence de presse ce mercredi, Laurent blanc a fait le point sur ces derniers. « Concernant les joueurs qui ne sont pas sortis aujourd'hui, Jérôme Boateng s'est fait opérer hier, on espère le revoir après les deux stages pendant la trêve. Johann Lepenant s'est fait marcher sur le pouce et il avait un gros problème hier, c'était encore dur pour lui d'enfiler sa chaussure. On a Jeff Reine-Adelaïde qui a malheureusement subi hier un petit traumatisme derrière la cuisse » s'est tout d'abord exprimé le technicien rhodanien.

En ce qui concerne Jeff Reine-Adelaïde, Laurent blanc a ensuite donné plus de précisions sur les prochaines étapes qui l'attende : «on doit faire le point avec le docteur. Il est forfait pour vendredi.» Enfin, l'entraineur de l'OL s'est attardé sur le cas de Corentin Tolisso, absent depuis le 16 octobre dernier et la défaite face à Rennes (3-2), et qui devrait lui aussi rater la prochaine rencontre face à Nice. « Corentin Tolisso est en période de reprise collective. C'est une très bonne nouvelle. Mais il n'est pas apte pour vendredi » a notamment conclu Laurent Blanc.