Liverpool - Bayer Leverkusen : les compositions officielles

Soir de choc à Anfield. Dans cet antre habitué aux chaudes soirées européennes, Liverpool accueille le Bayer Levekusen, deux équipes encore invaincues dans cette campagne de Ligue des Champions. Les Reds, deuxièmes au classement général, ont précédemment battu l’AC Milan (1-3), Bologne (2-0) et le RB Leipzig (0-1) tandis que les Allemands, sixièmes, ont surclassé Feyenoord (0-4) et l’AC Milan (1-0) avant de buter contre Brest (1-1). Cette affiche, qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h, sera aussi l’occasion de retrouvailles entre Liverpool et Xabi Alonso.

Pour ce match, Arne Slot est privé d’Alisson, Elliott, Diogo Jota et Chiesa, tous blessés, tandis que Xabi Alonso ne peut compter sur Mukiele, Belocian, Amine Adli et Terrier, tous touchés également. Les Reds débutent donc en 4-3-3 avec Kelleher dans les buts, Tsimikas plutôt que Robertson en latéral gauche tandis que Curtis Jones et Luis Diaz sont préférés à Szoboszlai et Darwin Nunez dans l’entre-jeu et en attaque. En face, le Bayer démarre en 3-5-2 sans grand changement dans le onze de départ malgré un milieu de terrain supplémentaire avec les titularisations de Palacios, Xhaka et Aleix Garcia tandis que Boniface et Wirtz animeront le front de l’attaque.

Les compositions officielles :

Liverpool : Kelleher - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Gakpo, Luis Diaz

Bayer Leverkusen : Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Frimpong, Palacios, Xhaka, A.Garcia, Grimaldo - Wirtz, Boniface