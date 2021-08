Brest-PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Porteur du brassard de capitaine sur la pelouse du stade Francis Le Blé ce vendredi soir, en ouverture de la 3ème journée de Ligue 1, Presnel Kimpembe a livré une prestation très solide pour mener le PSG à la victoire contre le Stade brestois 29 (4-2). Le défenseur central de 26 ans a livré son ressenti sur cette rencontre au scenario un peu fou juste après le coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«On sait qu'on joue un match à l'extérieur contre une équipe pas facile à jouer. C'est encore la reprise, on a des automatismes à créer. Le plus important restent les trois points. On sait que l'équipe n'est pas encore au complet. On a encore des liens à créer. On a des nouveaux joueurs, il faut s'adapter. On retient le positif, on a fait un bon match collectif. On prend deux buts mais le plus important ce sont les trois points à la clé», a ainsi lancé «Presko» au micro de Prime Video Sport.