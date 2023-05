Bundesliga : le Borussia Dortmund se troue et offre le titre au Bayern Munich, Schalke descend encore

La suite après cette publicité

Ce samedi après-midi, l’histoire de la Bundesliga s’écrivait lors de la 34e et ultime journée de la saison 2022/2023. Pour mettre fin à la série de 10 titres de suite du Bayern Munich, le Borussia Dortmund n’avait besoin que d’une victoire. Une victoire face à Mayence, dans le milieu de tableau et qui n’avait absolument rien à jouer, et à domicile dans la Signal Iduna Park qui était évidemment bondée de monde (82 000 spectateurs). Mais voilà, depuis plusieurs saisons maintenant, le BVB a montré qu’il était capable de tout rater et de se saborder. Mais dans une ambiance aussi festive, les supporters ne s’attendaient surement pas à un scénario aussi catastrophique. Dominateurs sans pour autant se montrer dangereux, les coéquipiers de Sébastien Haller se faisaient surprendre en début de rencontre. Hanche-Olsen ouvrait le score (15e). De quoi faire douter le Borussia alors que dans le même temps le Bayern Munich ouvrait également le score et devenait virtuellement champion.

Mais voilà, une minute plus tard, le tournant du match. Raphael Guerreiro obtenait un penalty que manquait Sebastien Haller (17e). Un coup de massue sur la tête des Jaunes et Noirs. Et cela n’allait pas s’arrêter là. Dans la foulée, sur une action bien menée, Mayence faisait le break et assommait Dortmund. Karim Onisiwo y allait de son but (2-0). Il fallait donc désormais 3 buts au Borussia Dortmund pour s’offrir le titre. Mais malgré une nette domination au retour des vestiaires, les hommes d’Edin Terzic se sont troués et n’ont jamais su revenir à temps. La réduction du score signée Guerreiro (69e) suivie de l’égalisation de Sule n’ont rien changé (2-2). Un cauchemar et probablement l’un des plus gros ratés de l’histoire du Championnat allemand. Car évidemment, le Bayern Munich, qui a pourtant laissé plusieurs chances à Dortmund, n’a pas manqué l’occasion de soulever son 11e titre de suite en Bundesliga après s’être pourtant fait peur jusqu’au bout.

Musiala offre la Bundesliga au Bayern Munich

Éliminé en Ligue des Champions, en Coupe d’Allemagne, et tout proche d’une saison blanche avec la perte du titre en Bundesliga, le Bayern Munich n’avait donc pas son destin en main lors de cette ultime journée de championnat. Au bord de la crise, la formation de Thomas Tuchel devait tout de même faire le job avec une victoire et espérer que Dortmund se rate à domicile. Face à Cologne, qui avait déjà assuré son maintien, les coéquipiers de Kingsley Coman se sont rapidement mis dans de bonnes conditions. Le Français ouvrait le score après seulement 8 minutes de jeu et permettait donc aux Bavarois d’être provisoirement en tête.

Dans une seconde période assez rythmée, le Bayern Munich, qui était évidemment au courant du score de Dortmund, a cru au séisme aussi. Dans les dernières minutes, Cologne égalisait et était fatale à la formation de Thomas Tuchel. A Dortmund, le stade explosait en se rendant compte que cette défaite suffisait pour gagner le titre. Mais Jamal Musiala décidait de doucher les espoirs du Borussia en offrant la victoire dans les dernières secondes au Bayern Munich. Sur le fil, après une saison pas si impressionnante que ça, le Bayern Munich remporte tout de même un nouveau titre de Bundesliga, le 11e de suite, s’il vous plaît. Mais cette dernière journée offrait aussi un dénouement épique dans le bas de tableau.

Schalke 04 descend encore

Avant-dernier de Bundesliga, Schalke 04 devait absolument s’imposer face à Leipzig pour espérer se maintenir dans l’élite du football allemand. Mais comme il y a deux saisons, le miracle n’a pas eu lieu et les pensionnaires de Gelsenkirchen se sont inclinés. Pourtant, Schalke a longtemps cru à l’exploit. Car après avoir été menés 2-0 (Laimer, Nkunku), les hommes de Thomas Reis ont remonté ce retard sans réussir à marquer un troisième but qui aurait permis de se maintenir. Au contraire, c’est bien Leipzig qui a fini par s’imposer dans ce match. Ce score profite à Stuttgart, qui bien qu’accroché par Hoffenheim (1-1), termine 17e. Stuttgart jouera les barrages pour se maintenir. Bochum se sauve après son surprenant succès face au Bayer Leverkusen (3-0) qui jouera donc la Ligue Europa Conférence l’année prochaine. Les coéquipiers d’Amine Adli, exclu très tôt, auraient pu tout perdre mais Wolfsbourg a aussi perdu face au Hertha Berlin (2-1), lanterne rouge et déjà relégué. Fribourg qui a espéré jouer la LdC l’année prochaine, a craqué sur le sprint final avec cette défaite à Francfort et laisse sa place à l’Union Berlin qui va connaître sa première saison en C1.

