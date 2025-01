L1 : Reims accroché par Le Havre, Auxerre dominé par Angers

Deux équipes en difficulté s’affrontent cet après-midi à Auguste-Delaune. Reims, 12e avant le match avec 20 points, loin de ses ambitions européennes, n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matchs, plaçant Luka Elsner sur la sellette. De son côté, Le Havre est encore plus mal en point, et reste englué à la 17e position après une série de cinq défaites consécutives. Reims a ainsi débloqué les compteurs à la 27e minute de jeu grâce à Munetsi. A l’heure de jeu, Sangante a recollé au score (68e, 1-1). Un match nul qui n’arrange aucun des deux protagonistes. Le Stade de Reims perd une place et se retrouve 13e. Le Havre reste dans la zone rouge à la 17e position.

L’autre duel de cette après-midi a opposé Angers et Auxerre. Les Angevins, enchaînaient 4 victoires consécutives toutes compétitions confondues avant le choc. Auxerre, en revanche, stagnait à la 11e place, avec une série de 6 matchs sans victoire. Le match a aisni rapidement tourné en faveur d’Angers. Auxerre, mené par un but contre son camp de Diomandé (18e, 1-0), a rapidement perdu Osho à cause d’une expulsion (22e) suite une faute sur Lepaul. En seconde période, Lepaul a doublé la mise pour le SCO (47e, 2-0). Au classement, Auxerre reste donc à la 11e place du Championnat, à égalité de point avec son adversaire du jour, 12e avec 22 points.