OM - PSG : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France nous a offert un choc prestigieux entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome ce mercredi soir à 21h10. Cette rencontre aura indéniablement un air de finale. Pour rappel, les deux formations se sont déjà rencontrées, en novembre dernier, cette saison lors de la 11ème de journée de Ligue 1. Le PSG s’était d’ailleurs imposé sur la plus petite des marges au Parc des Princes (1-0).

Les deux équipes occupent pour l’instant les deux premières places de Ligue 1, avec un avantage pour le club parisien, mais les cartes sont rebattues pour cette occasion et les Olympiens auront à cœur de faire un résultat dans leur antre chauffée à blanc. Christophe Galtier a d’ailleurs averti ses joueurs avant ce déplacement qui s’annonce incandescent au Vélodrome. Pour cette rencontre de prestige, les Franciliens devront se passer de Renato Sanches ou encore Kylian Mbappé, toujours indisponible, tandis que les Marseillais, de leur côté, feront sans Nuno Tavares (blessé), Eric Bailly et Leonardo Balerdi (suspendus).

À lire

OM : le groupe convoqué pour la réception du PSG en Coupe de France

Du classique pour un Classique

Igor Tudor devrait faire confiance à ses hommes en forme malgré la défaite face à Nice dimanche dernier (3-1). Sead Kolasinac, Samuel Gigot et Chancel Mbemba assureront les arrières devant Pau Lopez. Au milieu de terrain, les indéboulonnables Valentin Rongier et Jordan Veretout devraient être associés aux pistons Jonathan Clauss et Cengiz Ünder. Enfin l’attaque serait composée de Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez et Mattéo Guendouzi tandis que les dernières recrues, Azzedine Ounahi et Vitinha, devraient débuter sur le banc.

La suite après cette publicité

Sondage 10€ DE FREEBETS AVEC PARIONS SPORT EN LIGNE Jouer comporte des risques : endettement, dépendance. Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) Qui va se qualifier ? OM PSG 10€ DE FREEBETS OFFERTS AVEC LE CODE FML1

Du côté du club de la capitale, Christophe Galtier devrait aligner une équipe sans réelle surprise avec Gianluigi Donnarumma dans les cages accompagné du duo Danilo Pereira et Marquinhos en charnière centrale. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, les jambes de feu du PSG, devraient quant à eux animer les couloirs. L’entrejeu serait animé de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz pour alimenter le trio offensif composé de Neymar, Lionel Messi et Hugo Ekitike, titulaire en l’absence de Kylian Mbappé. Un choc qui devrait tenir ses promesses entre Lionel Messi et Alexis Sanchez, deux anciens coéquipiers à Barcelone. Réponse dès ce soir au Vélodrome.

Pour ce Classique OM - PSG, Parions Sport en Ligne vous offre 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui et misez 10€ sur la victoire de l’OM (cotée à 3,5) qui peut vous rapporter 35 €.