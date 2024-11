Monaco - Benfica : les compos officielles

Monaco va-t-il continuer son parcours de grand d’Europe ce mercredi soir ? Après 3 victoires et 1 nul en 4 journées de cette nouvelle C1, l’ASM reçoit Benfica à 21h. Installés dans le Top 8, les hommes d’Adi Hutter peuvent continuer à croire en une qualification directe pour les 8es de finale. Face à eux, ils auront un Benfica porté par la forme étincelante de Di Maria, qui reste sur 5 buts en 2 matches.

Pour cette affiche, Monaco aligne en pointe Embolo, qui n’a plus marqué depuis un mois. Akliouche et Ben Seghir animeront les côtés autour de Golovin. Le double pivot Camara - Zakaria est aligné devant la défense, composée de Singo et Kehrer. Vanderson et Caio Henrique protègent les couloirs. Du côté des Aigles, c’est Pavlidis qui est en pointe du 4-2-3-1, devant Di Maria, Kokcu et Akturkoglu. Florentino et Aursnes forment le mileu, Otamendi et Araujo la charnière.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

Compositions

Monaco : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique - Camara, Zakaria (cap.) - Akliouche, Golovin, Ben Seghir - Embolo

Benfica : Trubin - Bah, Otamendi (cap.), Araujo, Carreras - Florentino, Aursnes - Di Maria, Kokcu, Akturkoglu - Pavlidis