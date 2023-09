Leonardo ne veut plus évoquer le cas Mbappé

La suite après cette publicité

Très discret jusqu’alors dans les médias, Leonardo était sorti du silence le 9 juillet dernier pour afficher son opinion sur le cas Kylian Mbappé. À cette époque, le Bondynois était parti au clash avec les Rouge et Bleu et l’ancien directeur sportif avait publiquement critiqué l’attitude de l’attaquant français et réclamé son départ. Interrogé par Globoesporte, le Brésilien a été relancé à ce sujet.

Mais cette fois, Leonardo a botté en touche. « Je comprends votre question, j’y ai déjà répondu et donc je n’ai pas l’habitude de revenir sur le même sujet. Ça (sur Mbappé) a été dit, cela a été diffusé, c’est clair. Tous ceux qui suivent le football ont vu mon opinion et je ne voudrais même pas y revenir. C’est mon opinion, elle a été dite, je la crois et c’est tout », a-t-il indiqué.